Vrouw naar ziekenhuis na ongeluk Dalfsen: auto’s botsen en belanden in de sloot

Restaurant ziekenhuis Zwolle gesloten door nachtelij­ke waterover­last

Een bakkie doen in het restaurant van het Isala ziekenhuis in Zwolle zit er deze ochtend niet in. De zaak is gesloten vanwege een nachtelijk ongeluk. Een sprinklerknop sprong kapot in de opslag, met grote wateroverlast tot gevolg.

19 december