Waterfront aan de Vecht in Dalfsen eindelijk vol, jaren nadat de bouw voltooid is: ‘Ligging is ideaal’

waterpolo zwolle De Reest rukt op naar de tweede plaats in de derde divisie

De waterpoloërs van SWOL 1894 zijn er niet in geslaagd om de nummer drie van de eerste divisie A het zwijgen op te leggen. In Zwolle werd het 11-16 voor BZ&PC. De Reest daarentegen deed wel goede zaken. EZC werd op 16-13 gehouden, waardoor de Meppelers naar plaats twee van de derde divisie C zijn opgerukt.