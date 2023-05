Zo’n zeem tussen je benen went wel, hoor

‘Dit nooit meer’, zegt burgemees­ter Staphorst na kritisch rapport sinter­klaas­rel­len: time-out als het weer uit de hand dreigt te lopen

Dit mag nooit meer, zegt burgemeester Jan ten Kate van Staphorst. Naar aanleiding van het kritische rapport over de uit de hand gelopen sinterklaasintocht zit de Staphorster gemeenteraad dinsdagavond om tafel. Als het weer uit de hand dreigt te lopen, volgt een time-out. De raad stemt daar mee in. Het rapport roept een hoop emoties op, zoveel is duidelijk. ,,De grondwet is geen keuzemenu.”