Zorgt weekje vorst voor einde van heftigste uitbraak van vogelgriep ooit? ‘Iedereen houdt adem in’

MET VIDEO Kerstlicht­show van Yorick knalt door de straat in Oudleusen: ‘Kost zelfde als 4 keer de waterkoker aan’

6300 ledlampjes zijn met de hobby van Yorick Borger (33) gemoeid. De licht- en muziekshow die hij rond de feestdagen elke avond programmeert met behulp van software verspreidt zich over vier huizen in de straat in Oudleusen. ,,Kost net zoveel als vier keer de waterkoker aan.”

23 december