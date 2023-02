Zwijnenstal in Nieuwleusen blijkt bij hercontrole nog smeriger: boer dacht aan eisen te hebben voldaan

Handbal Kwiek-aanvoer­ster Van Rijssen ziek van nederlaag: ‘Echt een schande’

Aanvoerster Anouk van Rijssen van de handbalsters van Kwiek was flink teleurgesteld na de onnodige 33-35 nederlaag tegen DSVD. Vooral verdedigend liet de Raalter ploeg het afweten. „Onze dekking was echt dramatisch. 35 tegendoelpunten tegen zo’n ploeg is echt een schande.”

5 februari