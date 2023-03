Enorme prijsverschillen per gemeente voor gehandicaptenparkeerkaart: dit betaal je in Dantumadiel

OM seponeert zaak tegen twee mannen bij boerenpro­test Heerenveen

Het onderzoek naar twee mannen die betrokken zouden zijn geweest bij een boerenprotest vorig jaar zomer, waarbij de politie op de 16-jarige Jouke had geschoten, is geseponeerd. De mannen zijn ten onrechte als verdachte aangemerkt, meldt het Openbaar Ministerie maandag. De zaak tegen de 16-jarige jongen was al eerder geschrapt. Het onderzoek naar de agent die schoot, loopt nog wel.