Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Dantumadiel vandaag

Brand bij bruiloft in Bakkeveen: ‘Feest ging door terwijl brandweer bluste’

In het Friese Bakkeveen op de grens met Groningen en Drenthe heeft zaterdagavond een brand gewoed in een gebouw van een evenementenlocatie waar op dat moment een bruiloft met zo’n 85 gasten werd gevierd. De gasten en het bruidspaar werden opgevangen in een ander pand van de locatie en lieten de brand het feest niet verpesten.