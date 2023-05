Vandaag redelijk bewolkt weer in Dantumadiel

Het begon als grapje, maar eenmaal in Friesland werd het bloedseri­eus: de Elfsteden­tocht per... brommobiel

Niet op de schaats langs de beroemde Friese Elfsteden, maar met de brommobiel: negen voertuigen verschenen zaterdagmorgen vroeg aan de start in Sloten. Die dag moesten er 200 kilometers gemaakt worden, zo was de bedoeling. In een rustig tempo, zoals het een brommobiel betaamt. ,,Die stempelkaart, die lijsten we in!’’