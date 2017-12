5 mijlpalen uit de historie van de beste darter aller tijden

Phil TaylorPhil Taylor (57), qua titels en prijzen veruit de beste darter aller tijden, neemt afscheid tijdens het WK darts in Londen. Vijf mijlpalen uit de rijke historie van The Power .

1988: Eerste zege in Canada

Al in 1988 pakt Phil Taylor, geboren op 13 augustus 1960 in Stoke-on-Trent, op 27-jarige leeftijd zijn eerste grote titel. Tijdens de Canadian Open verslaat hij Bob Anderson, de nummer 2 van de wereld met misschien wel de mooiste bijnaam (The Limestone Cowboy). Taylor, toen nog met zijn karakteristieke snor, won met 5-1 van zijn landgenoot, een oud-speerwerper die voor Engeland in 1968 naar de Olympische Spelen zou gaan maar door een armbreuk zijn carrière als atleet moest beëindigen.

Saillant: Taylor moest zijn prijzengeld van de Canadian Open terugbetalen aan legende Eric Bristow. De loopbaan van Bristow, destijds de nummer 1 van de wereld, was door de aandoening darteris in het slop geraakt. Hij besloot het talent Taylor te sponsoren met een lening van 10.000 pond om profdarter te worden. Met wel als voorwaarde dat The Power alles terug moest betalen. En dat ging veel sneller dan verwacht, zegt Taylor over zijn beginperiode in de documentaire The Power and the Glory Full (zie video helemaal onder).

1990: Eerst WK BDO-titel

De ster van Taylor rees snel. Overal waar hij kwam, schreef hij toernooien op zijn naam en brak hij records. Het was een kwestie van tijd voor zijn eerste wereldtitel. Dat gebeurde in 1990 bij zijn debuut op het WK van de BDO, de British Darts Organisation. Uitgerekend zijn mentor Eric Bristow was zijn tegenstander in de eindstrijd. Het werd een one-man-show. Taylor rekende met liefst 6-1 met hem af, met onder meer een heerlijke 170-finish, zo konden we via de BBC zien (zie video hieronder).

In 1992 kwam er nog een tweede wereldtitel bij op het toernooi dat destijds bekend stond als The Embassy en werd gehouden in de Lakeside Country Club in Frimley Green. Ook de plek waar drinken en roken toen nog was toegestaan (in de jaren negentig verboden) en Raymond van Barneveld in 1998 de eerste van zijn vier wereldtitels bij de BDO behaalde, nadat hij in 1995 al een eindstrijd had verloren van de Welshman Richie Burnett.

1994: Splitsing BDO-PDC

Vanwege het afhaken van sponsors en minder televisietijd besloten zestien profdarters onder wie Phil Taylor hun eigen bond op te richten, de Professional Darts Corporation. Aardig is nog de 'Match of the Century' tussen de kampioenen van de BDO en PDC in 1999. Raymond van Barneveld (BDO) ging hard onderuit tegen Taylor. Het werd 21-10 voor de Engelsman (zie video hieronder).

Ging Taylor vanaf begin jaren negentig nog met de bijnaam The Crafty Potter door het leven, geïnspireerd door zijn mentor Eric Bristow (The Crafty Cockney), vanaf 1995 werd dat The Power. Die bijnaam kreeg hij overigens van de manager van Sky Sports.

2017: De records van Taylor

Geen man heeft meer dartsrecords in handen dan Phil Taylor en dat maakt hem een legende: liefst 16 wereldtitels (BDO: 1990 en 1992; PDC: 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2004, 2005, 2006, 2009, 2010 en 2013). En 216 toernooizeges, waaronder 85 majors.

Geen dartsspeler op aarde heeft een positief onderling resultaat tegen Taylor. Ook Van Gerwen niet. Mighty Mike nam het 62 keer op tegen de Engelsman en won er daarvan 26, tegen 34 verliespartijen (56.67%). Dat kan Van Gerwen niet meer goedmaken tegen de man uit Stoke-on-Trent, ontegenzeggelijk de beste darter aller tijden die meer dan 7 miljoen pond aan prijzengeld heeft verdiend.

De als zesde geplaatste Taylor begint vrijdag aan de eerste ronde op het WK tegen zijn landgenoot Chris Dobey.