Acht Nederlanders verzekerd van hoofdtoernooi

Titelverdediger Michael van Gerwen is als eerste geplaatst. De 28-jarige Brabander veroverde op 2 januari van dit jaar zijn tweede wereldtitel, door titelverdediger Gary Anderson in de finale met 7-3 te verslaan.



Van Gerwen bewees de afgelopen weken met winst van de Grand Slam of Darts en de Players Championship Finals dat hij in vorm verkeert voor het WK. De Schotten Peter Wright en Anderson zijn respectievelijk als tweede en derde geplaatst. Zestienvoudig wereldkampioen Phil Taylor begint als nummer zes van de plaatsingslijst aan zijn laatste WK. 'The Power' kan Van Gerwen pas in de finale tegenkomen. Taylor moet dan mogelijk eerst ook nog afrekenen met Anderson en Wright, die eveneens aan zijn kant van het speelschema zitten.