Afgevallen Wattimena alsnog naar World Matchplay, Suljovic ontbreekt om medische redenen

World Matchplay Gunstige loting Van Gerwen, andere Nederlan­ders wacht kraker bij World Matchplay

9 juli Na een wat minder kleurrijke editie in de toch wat sfeerloze Marshall Arena van Milton Keynes, keert de World Matchplay vanaf volgende week zaterdag terug in de iconische Empress Ballroom in Blackpool. De loting is inmiddels verricht en die viel niet heel gunstig uit voor de Nederlanders, op Michael van Gerwen na.