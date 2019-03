Ahoy maakt zich op voor twee avonden Premier League Darts

ProgrammaAhoy loopt deze week twee avonden vol met dartsliefhebbers. Lees hieronder alles wat u moet weten over speelronde 8 en 9 van de Premier League in Rotterdam.

Door Yorick Groeneweg

Wat is de Premier League?

De opzet is zo: de beste tien darters van de wereld nemen het op donderdagavonden tegen elkaar op. Steeds op afwisselende locaties. Via Newcastle, Glasgow, Dublin, Exeter, Aberdeen, Nottingham en Berlijn is het dartscircus nu in Rotterdam neergestreken. Na het WK het meest prestigieuze dartstoernooi. Michael van Gerwen en Raymond van Barneveld vinden het zo belangrijk vanwege het hoge niveau, de volle zalen en natuurlijk de overlopende pot met prijzengeld. Één smetje: aan de vijftiende editie doet de Schotse routinier Gary Anderson vanwege rugklachten niet mee.

Proefspelers

Quote Er komt een geluid uit de zaal hier, dat wil je niet weten Jeffrey de Zwaan In plaats van één vervanger voor Anderson aan te wijzen, heeft de dartsorganisatie PDC ervoor gekozen om negen talentvolle darters een kans te geven. Vanavond is de jonge Belg Dimitri Van den Bergh een uitdager van de gevestigde orde, morgen is Jeffrey de Zwaan uit Leidschendam aan de beurt. Een mooie stimulans, vindt De Zwaan. Voor hem is het een droom die uitkomt. De 23-jarige belofte zat de afgelopen twee edities zelf nog in de zaal, morgen staat hij aan de oche naast voormalig wereldkampioen Rob Cross. ,,Ik heb de zenuwen nog onder controle, ik weet gelukkig hoe het eraan toegaat in Ahoy. Er komt een geluid uit de zaal hier, dat wil je niet weten. Daar doet iedere darter het voor. Iedereen wil hier gooien. Nu ik eraan mag proeven, wil ik alleen maar meer.”

Volledig scherm Jeffrey de Zwaan tegen Rob Cross op het afgelopen WK darts. © Lawrence Lustig/PDC

Ahoy, Ahoy

De Zwaan noemde het al: Ahoy. Voor even een enorme dartstempel. Ga maar na. Alexandra Palace, het decor van het WK in Londen, biedt plek aan iets meer dan drieduizend uitgedoste dartsliefhebbers. Dat is ook zo in de andere zalen. Nee, dan Ahoy. Daar kunnen ze moeiteloos 9.500 man kwijt. En dat dus op twee opeenvolgende dagen. Vorig jaar werden er bij toeval al twee avonden in Nederland gespeeld. Vanwege een afgelasting in Exeter werd er toen in Rotterdam ingehaald. Binnen een kwartier waren alle kaarten verkocht. De PDC vond het zo’n groot succes dat nu op voorhand gekozen werd voor een vaste tweede avond in Ahoy. Ook ditmaal zal het vol zitten.

Afvaller

Volledig scherm Michael van Gerwen en Raymond van Barneveld. © Pim Ras Fotografie De Premier League is een afvalrace, van de negen vaste deelnemers is de laagst geplaatste na morgenavond klaar. De beste acht gaan verder, uiteindelijk mogen de beste vier deelnemen aan de finale. Op dit moment staat Raymond van Barneveld (51) onderaan. Vanavond treft de Haagse dartslegende met de Noord-Ier Daryl Gurney een directe concurrent. Ook Michael Smith – vorig jaar nog finalist – en Gerwyn Price zitten in de gevarenzone. In twee avonden kan nog veel veranderen weet Barney, die sinds 2006 aan elke editie deelnam. ,,Ik wil mijn fans nog geen vaarwel zeggen. Voor hen wil ik hier twee overwinningen behalen.” Michael van Gerwen is titelverdediger en staat er nu ook weer goed voor. Toch is ook hij in Ahoy uit op eerherstel, want vorig jaar verloor de nummer 1 van de wereld hier van Peter Wright én Van Barneveld. Vanavond en morgen treft hij ze opnieuw.

Korte potjes

In dit vroege stadium van de Premier League spelen de darters korte potjes. Zo kunnen alle partijen op tv worden uitgezonden. Ze kijken niet alleen vanuit Groot-Brittannië mee, de Premier League wordt wereldwijd uitgezonden. Van Nederland tot Zuid-Afrika en van Australië tot Amerika. Ze spelen in Ahoy best of 12 legs. Oftewel: wie als eerste zeven keer 501 punten uitgooit, wint de wedstrijd. Er is geen verlenging, dus een duel kan ook eindigen in 6-6. Een overwinning is goed voor twee punten, een gelijkspel voor eentje. De uitdagers (onder wie dus De Zwaan) krijgen geen punten.

Programma en stand

Speelronde 8, woensdag:

Gerwyn Price - Michael Smith

James Wade - Dimitri Van den Bergh

Rob Cross - Mensur Suljovic

Peter Wright - Michael van Gerwen

Raymond van Barneveld - Daryl Gurney

Speelronde 9, donderdag:

Daryl Gurney - Mensur Suljovic

Peter Wright - Gerwyn Price

Rob Cross - Jeffrey de Zwaan

Raymond van Barneveld - Michael van Gerwen

James Wade - Michael Smith