Alles wat je moet weten over het WK darts 2022

Vanaf woensdag wordt in Alexandra Palace in Londen het PDC WK gespeeld. Liefst 96 darters, onder wie tien Nederlanders, staan aan de start van het grootste toernooi van het jaar.

Gerwyn Price, de titelverdediger én de nummer één van de wereld, wordt gezien als de favoriet voor het toernooi. ‘The Iceman’ won dit jaar vijf toernooien, waaronder het grote Grand Slam of Darts. Maar hij heeft genoeg uitdagers, onder wie natuurlijk Michael van Gerwen. De drievoudig wereldkampioen heeft na een lastig 2020 zijn vorm weer zo goed als terug, en behoort nog altijd tot de favorieten.

Andere kandidaten voor de titel zijn Peter Wright, de winnaar van 2020, en de man in vorm: Jonny Clayton. De laatstgenoemde Welshman won dit jaar de liefst drie majortoernooien, twee vloertoernooien én de World Series of Darts in de AFAS Live. Daarnaast zijn bekende topspelers als James Wade, Gary Anderson en Rob Cross belangrijk om in de gaten te houden.

Volledig scherm Jonny Clayton en Gerwyn Price. © LAWRENCE LUSTIG

Oude bekenden zijn ook weer terug: Steve Beaton staat voor de 31ste keer (PDC en BDO) op een WK darts. In de eerste ronde neemt hij het op tegen Fallon Sherrock, die als vrouwelijke darter veel records brak dit jaar. En niet te vergeten: cultheld Paul Lim uit Singapore doet op zijn 67ste gewoon weer mee voor zijn 25ste WK. Ook Raymond van Barneveld maakt na een afwezigheid van twee jaar zijn comeback op het hoogste podium. In de eerste ronde krijgt hij te maken met de Filipijn Lourence Ilagan.

Het WK wordt vooralsnog mét publiek gespeeld in Alexandra Palace. Ook zullen de de darters opkomen met hun eigen walk-on nummer. Door corona waren de traditionele walk-ons dit jaar bij veel toernooien vervangen door een dubbele walk-on zonder unieke muziek. Voor de wereldkampioen ligt er een cheque klaar van liefst 500.000 Britse ponden, omgerekend zo'n 585.000 euro.

Hieronder lees je alles over de Nederlanders het WK darts en het volledige programma:

De Nederlanders op het PDC WK

Michael van Gerwen

Leeftijd: 32

Wereldranglijst (PDC): 3

Aantal WK deelnames: 14

Aantal wereldtitels: 3 (2014, 2017, 2019)

Bijnaam: Mighty Mike

Walk-on nummer: Seven Nation Army - The White Stripes

Tweede ronde: Chas Barstow (Eng) of John Norman Jr. (Can) - zaterdag 18 december

Volledig scherm Michael van Gerwen. © PDC

Dirk van Duijvenbode

Leeftijd: 29

Wereldranglijst (PDC): 17

Aantal WK deelnames: 2

Beste resultaat: kwartfinale (2021)

Bijnaam: The Titan / Aubergenius

Walk-on nummer: Radical Redemption - Just Like You

Tweede ronde: Jermaine Wattimena (Ned) of Boris Koltsov (Rus) - woensdag 22 december

Danny Noppert

Leeftijd: 30

Wereldranglijst (PDC): 18

Aantal WK deelnames: 3

Beste resultaat: derde ronde (2020 & 2021)

Bijnaam: The Freeze

Walk-on nummer: Panic! At The Disco - High Hopes

Tweede ronde: Jason Heaver (Eng) of Gordon Mathers (Aus) - donderdag 23 december

Vincent van der Voort

Leeftijd: 45

Wereldranglijst: 29

Aantal WK deelnames: 14

Beste resultaat: kwartfinale (2011 & 2015)

Bijnaam: The Dutch Destroyer / Fast Vinnie

Walk-on nummer: KC & The Sunshine Band - Give it up

Tweede ronde: Adam Hunt (Eng) of Boris Krcmar (Kro) - dinsdag 21 december

Volledig scherm Vincent van der Voort. © LAWRENCE LUSTIG

Jermaine Wattimena

Leeftijd: 33

Wereldranglijst: 37

Aantal WK deelnames: 7

Beste resultaat: derde ronde (2019 & 2021)

Bijnaam: The Machine Gun

Walk-on nummer: Hardwell & Maddix - Bella Ciao

Eerste ronde: Boris Koltsov (Rus) - vrijdag 17 december

Martijn Kleermaker

Leeftijd: 30

Wereldranglijst: 50

Aantal WK deelnames: - *

*Voor het WK van 2021 was Kleermaker gekwalificeerd, maar vanwege een coronabesmetting moest hij afzeggen

Beste resultaat: tweede ronde (2020)

Bijnaam: The Dutch Giant

Walk-on nummer: Afrojack - Ten Feet Tall

Eerste ronde: John Michael (Gri) - zondag 19 december

Ron Meulenkamp

Leeftijd: 33

Wereldranglijst: 54

Aantal WK deelnames: 5

Beste resultaat: tweede ronde (2019, 2020 & 2021)

Bijnaam: The Bomb

Walk-on nummer: Will Smith - Shake the Room

Eerste ronde: Lisa Ashton (Eng) - donderdag 16 december

Volledig scherm Ron Meulenkamp. © LAWRENCE LUSTIG

Maik Kuivenhoven

Leeftijd: 33

Wereldranglijst: 56

Aantal WK deelnames: 1

Beste resultaat: eerste ronde (2021)

Bijnaam: -

Walk-on nummer: Dire Straits - Money for Nothing

Eerste ronde: Ky Smith (Aus) - zondag 19 december

Raymond van Barneveld

Leeftijd: 54

Wereldranglijst (PDC): 68

Aantal WK deelnames: 14

Aantal wereldtitels: 1 ( 2007) en 4 bij BDO (1998, 1999, 2003, 2005)

Bijnaam: Barney

Walk-on nummer: Survivor - Eye of the tiger

Eerste ronde: Lourence Ilagan (Fil) - maandag 20 december

Volledig scherm Raymond van Barneveld. © REUTERS

Chris Landman

Leeftijd: 40

Wereldranglijst: -

Aantal WK deelnames: -

Bijnaam: The Countryman

Walk-on nummer: Cartoons - Witch doctor (Radio Mix)

Eerste ronde: Scott Mitchell (Eng) - donderdag 16 december

Aantal deelnames is bij PDC WK's.

Het programma

Gerwyn Price mag als titelverdediger traditioneel de eerste dag afsluiten. In de eerste negen dagen worden de eerste twee rondes gespeeld, waarbij een simpel knock-out systeem geldt. Chris Landman is de eerste Nederlander die aan de slag moet.

Woensdag 15 december

20.00 uur

• Ritchie Edhouse (Eng) - Lihao Wen (Chn)

• Ricky Evans (Eng) - Nitin Kumar (Ind)

• Adrian Lewis (Eng) - Matt Campbell (Can)

• Gerwyn Price (Wal) - Edhouse/Wen

Donderdag 16 december

13.30 uur

• Steve Lennon (Ier) - Madars Razma (Let)

• Scott Mitchell (Eng) - Chris Landman (Ned)

• Chas Barstow (Eng) - John Norman Jr. (Can)

• Daryl Gurney (N-Ier) - Evans/Kumar

20.00 uur

• William O’Connor (Ier) - Danny Lauby Jr. (VS)

• Ryan Meikle (Eng) - Fabian Schmutzler (Dui)

• Ron Meulenkamp (Ned) - Lisa Ashton (Eng)

• Gary Anderson (Sch) - Lewis/Campbell

Vrijdag 17 december

13.30 uur

• Ryan Joyce (Eng) - Roman Benecky (Tsj)

• Keane Barry (Ier) - Royden Lam (HKG)

• Jermaine Wattimena (Ned) - Boris Koltsov (Rus)

• Krysztof Ratajski (Pol) - Lennon/Razma

Volledig scherm Jermaine Wattimena. © LAWRENCE LUSTIG

20.00 uur

• Joe Murnan (Eng) - Paul Lim (Sgp)

• William Borland (Sch) - Bradley Brooks (Eng)

• Ross Smith (Eng) - Jeff Smith (Can)

• Peter Wright (Sch) - Meikle/Schmutzler

Zaterdag 18 december

13.30 uur

• Jamie Hughes (Eng) - Raymond Smith (Aus)

• Callan Rydz (Eng) - Yuki Yamada (Jpn)

• Darius Labanauskas (Lit) - Mike de Decker (Bel)

• Ian White (Eng) - Mitchell/Landman

20.00 uur

• Adam Hunt (Eng) - Boris Krcmar (Kro)

• Ted Evetts (Eng) - Jim Williams (Wal)

• Rowby-John Rodriguez (Aut) - Nick Kenny (Wal)

• Michael van Gerwen (Ned) - Barstow/Jorman Jr.

Zondag 19 december

13.30 uur

• Maik Kuivenhoven (Ned) - Ky Smith (Aus)

• Jason Heaver (Eng) - Gordon Mathers (Aus)

• Alan Soutar (Sch) - Diogo Portela (Bra)

• Stephen Bunting (Eng) - Smith/Smith

Volledig scherm Maik Kuivenhoven. © BSR

20.00 uur

• Martijn Kleermaker (Ned) - John Michael (Gri)

• Florian Hempel (Dui) - Martin Schindler (Dui)

• Steve Beaton (Eng) - Fallon Sherrock (Eng)

• Jonny Clayton (Wal) - Barry/Lam

Maandag 20 december

• Luke Woodhouse (Eng) - James Wilson (Eng)

• Rusty-Jake Rodriguez (Oos) - Ben Robb (Aus)

• Raymond van Barneveld (Ned) - Lourence Ilagan (Fil)

• James Wade (Eng) - Kuivenhoven/Smith

Dinsdag 21 december

13.30 uur

• Lewy Williams (Wal) - Toyokazu Shibata (Jap)

• Jason Lowe (Eng) - Daniel Larsson (Zwe)

• Mervyn King (Eng) - Joyce/Benecký

• Dave Chisnall (Eng) - Labanauskas/De Decker

20.00 uur:

• Vincent van der Voort (Ned) - Hunt/Krcmar

• Michael Smith (Eng) - Meulenkamp/Ashton

• Dimitri van den Bergh (Bel) - Hempel/Schindler

• Devon Petersen (Zag) - Hughes/Smith

Woensdag 22 december

13.30 uur:

• Ryan Searle (Eng) - Borland/Brooks

• Glen Durrant (Eng) - O’Connor/Lauby

• Luke Humphries (Eng) - Rodriguez/Kenny

• Joe Cullen (Eng) - Evetts/Williams

20.00 uur:

• Nathan Aspinal (Eng) - Murnan/Lim

• Dirk van Duijvenbode (Ned) - Wattimena/Koltsov

• Kim Huybrechts (Bel) - Beaton/Sherrock

• Simon Whitlock (Aus) - Kleermaker/Michael

Volledig scherm Dirk van Duijvenbode. © AP

Donderdag 23 december

13.30 uur:

• Damon Heta (Aus) Woodhouse/Wilson

• Brendan Dolan (N-Ier) - Rydz/Yamada

• Mensur Suljovic (Aut) - Soutar/Portela

• Jose de Sousa (Por) - Lowe/Larsson

20.00 uur:

• Danny Noppert (Ned) - Heaver/Mathers

• Gabriel Clemens (Dui) - Williams/Shibita

• Rob Cross (Eng) - Van Barneveld/Ilagan

• Chris Dobey (Eng) - Rodriguez/Robb

Maandag 27 december

Derde ronde

Dinsdag 28 december

Derde ronde

Woensdag 29 december

Derde en vierde ronde

Donderdag 30 december

Vierde ronde

Zaterdag 1 januari

Kwartfinales

Zondag 2 januari

Halve finales (Vanaf 20.30 uur)

Maandag 3 januari

Finale (21.00 uur)

Prijzengeld

Winnaar: 500.000 Britse ponden

Verliezend finalist: 200.000 Britse ponden

Halve finale: 100.000 Britse ponden

Kwartfinale: 50.000 Britse ponden

Achtste finales: 35.000 Britse ponden

Derde ronde: 25.000 Britse ponden

Tweede ronde: 15.000 Britse ponden

Eerste ronde: 7500 Britse ponden

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.