Amsterdam krijgt géén Nederlandse halve finale: Michael van Gerwen verliest van Jonny Clayton

World Series of Darts FinalsHet uitzinnige Nederlandse publiek in AFAS Live krijgt zondagavond geen volledig Nederlandse halve finale bij de World Series of Darts Finals. Michael van Gerwen verloor in de kwartfinale met 10-7 van titelhouder Jonny Clayton, die het zondagavond opneemt tegen Dirk van Duijvenbode in de halve finale. Hij won eerder in een zinderende partij met 10-9 van Ryan Joyce. Van Duijvenbode overleefde net als vrijdag wéér een matchdart.

Met het gegeven dat Van Duijvenbode zich al geplaatst had, kende Van Gerwen bepaald geen vliegende start tegen Clayton. De Welshman wist Mighty Mike direct in de eerste leg te breken. Een break die uiteindelijk in de achtste leg teniet werd gedaan door de Nederlander. Van Gerwen wist terug te breken en er 4-4 van te maken. Het leek op een keerpunt in de wedstrijd, want twee legs later werd Clayton wéér gebroken waardoor Van Gerwen met een 6-4 voorsprong even het podium verliet voor de pauze.

Na die pauze ging het helemaal mis voor Van Gerwen. Clayton gaf direct een stevig signaal af. De Welshman gooide 121 uit via bullseye en wist Van Gerwen daarmee direct te breken. Het was de eerste van twee breaks achter elkaar en liefst vijf legs op rij voor Clayton, die op die manier de genadeklap uitdeelde aan zijn Nederlandse opponent. Clayton liep uit naar 9-6 en hoewel Van Gerwen nog wel de zestiende leg pakte, mocht dat niet meer baten. Clayton won met 10-7.

Na de verloren Premier League-avond in maart tegen Joe Cullen en de vroege uitschakeling tegen Danny Noppert tijdens de Dutch Darts Masters in de Ziggo Dome lukt het Van Gerwen dit jaar dus niet om een toernooi in eigen land te winnen.

Dirk van Duijvenbode

Van Duijvenbode, die vrijdag moeizaam Haupai Puha met 6-5 versloeg, won eerder op de middag dus wél in een zinderende partij van Joyce. De Nederlander bracht het publiek in Amsterdam zaterdag al in vervoering door met 6-3 te winnen van tweevoudig wereldkampioen Gary Anderson en na een zeer enthousiast onthaal trakteerde Aubergenius het Nederlandse publiek zondagmiddag wederom op een heerlijke partij.

Van Duijvenbode gaf zijn heldenonthaal namelijk een zeer passend vervolg in de partij tegen Joyce, die gisteren de Belg Dimitri Van den Bergh nog met 6-2 naar huis stuurde. Direct in de tweede leg wist de Nederlander Joyce te breken, waarna hij een voorsprong van 3-0 in legs nam. De zaal werd helemaal uitzinnig toen Aubergenius in de achtste leg 131 uitgooide middels tweemaal dubbel 20. Daarmee nam Van Duijvenbode een 6-2 voorsprong.

Bizarre leg

Juist vanaf dat moment kwam de klad erin bij de Nederlander. Joyce knokte zich namelijk terug tot 6-6 en kreeg bij een stand van 7-7 AFAS Live muisstil toen hij bijna 164 uitgooide in een leg die Van Duijvenbode was begonnen. Bullseye werd maar nipt gemist, waarna Van Duijvenbode er alsnog 8-7 van maakte. Op 8-8 sloegen de zenuwen echter op ongekende wijze toe. Van Duijvenbode miste in de bizarre zeventiende leg twaalf (!) darts op een dubbel, Joyce miste er ook tien, maar de elfde was wel raak en dat leek de beslissing.

De achttiende leg werd echter net zo zinderend als de leg ervoor. Joyce miste een matchdart, waarna Van Duijvenbode genadeloos toesloeg. Hij maakte er 9-9 van en won tot slot ook de beslissende leg waardoor hij het vanavond op mag nemen tegen Van Gerwen of Clayton. Of Van Duijvenbode voorkeur heeft? ,,Tegen allebei moet ik mijn beste vorm halen en ik ben tot nu toe ver verwijderd van mijn beste vorm”, zei een opgeluchte halvefinalist. Het wordt dus Clayton.

Volledig scherm Dirk van Duijvenbode. © PDC

De eerste partij van de zondagmiddag ging tussen Gerwyn Price en Joe Cullen. Cullen won in maart de Premier League-avond in Rotterdam door Van Gerwen te verslaan in de finale, maar een nieuwe zege op Nederlandse bodem kwam er in Amsterdam niet. Price was in de kwartfinale met 10-8 te sterk en neemt het in de halve finale op tegen James Wade, die met 10-5 te sterk was voor Michael Smith.

