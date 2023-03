Andrew Gilding verrast Michael van Gerwen en wint UK Open

Players Championship 3 Raymond van Barneveld en ‘Aubergeni­us’ stellen teleur, eerste titel in jaren voor Kim Huybrechts

Voor de Nederlandse darters is Players Championship 3 geen succes geworden. Dirk van Duijvenbode en Raymond van Barneveld werden al in de eerste ronde naar de uitgang verwezen en ook de andere landgenoten konden geen hoofdrol opeisen in Barnsley. Gian van Veen zorgde tegen Jonny Clayton nog voor een stunt, maar strandde als laatste Nederlander in de kwartfinales.