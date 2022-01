Anne-Marie Fokkens gaat darts presenteren bij Viaplay

Anne-Marie Fokkens is niet nieuw in de televisiewereld. Inmiddels heeft Fokkens verschillende uitzendingen op haar naam staan voor onder andere Ziggo Sport, RTL en deze site. Met de komst van Fokkens krijgt darts in Nederland voor het eerst een vrouwelijke presentatrice aan de desk.

Anne-Marie Fokkens is blij met haar debuut bij Viaplay. ,,Darts is een van de belangrijkste sporten in Nederland. Onder meer het WK Darts, de Premier League en de events op Nederlandse bodem zijn altijd een doorslaand succes”, vertelt ze. Ik kan dan ook niet wachten om op donderdag 3 maart te beginnen aan de eerste live sportuitzending op Viaplay.”

Marco Zwaneveld, Head of Sports Viaplay Nederland, kijkt uit naar haar komst. ,,Darts is samen met Formule 1 en voetbal een belangrijke pijler in ons aanbod. We zijn trots dat Anne-Marie ons team komt versterken. Ze is inhoudelijk sterk, veelzijdig en bijt zich vast in de onderwerpen. De analisten in de studio zullen vlijmscherp moeten zijn, want Anne-Marie weet wat er te halen is.”