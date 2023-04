Anticlimax in Ahoy: Michael van Gerwen onderuit tegen uiteindelijke winnaar Nathan Aspinall

met videoDe Premier League-avond in Ahoy is uitgelopen op een enorme anticlimax voor Michael van Gerwen en het Nederlandse publiek. Mighty Mike verloor direct in zijn kwartfinalewedstrijd van Nathan Aspinall (5-6). De Nederlander miste zijn topvorm en The Asp maakte daar gebruik van. Later won de Engelsman ook nog van Dimitri Van den Bergh en Gerwyn Price en greep de avondzege in Rotterdam.

Van Gerwen leek, gesteund door een enorme oranje zee, uit de startblokken te schieten tegen Aspinall. De Nederlander oogde getergd om zijn kwartfinalewedstrijd te winnen. Maar na één sterke leg kwam meteen de klad erin. De eerste break van de wedstrijd was in het voordeel van de Engelsman. Met een break daarna voor de Groene Sloopkogel leek het initiatief bij de Nederlander te liggen, maar die was hij een leg daarna meteen kwijt.

Bij 3-2 wist The Asp een gaatje te slaan. Daarna ging het niveau bij de kwakkelende Van Gerwen, die slechts 91.21 gemiddeld gooide, niet omhoog. Aan de andere kant was het gemiddelde van Aspinall ook niet om over naar huis te schrijven. Maar het kantelpunt was bij een 4-3 stand in het voordeel van de Engelsman. Van Gerwen gooide 100 uit op twee keer tops en kwam langszij.

Ook dat mentale voordeel kon Van Gerwen niet benutten. Meteen een leg daarna was het wederom Aspinall, die met 90.81 ook niet geweldig gooide, die de Nederlander weer opzij zette met een break. Tot slot, met de winst in zicht, kreeg de Engelsman de zenuwen. Dat leidde tot een beslissende leg die Van Gerwen mocht beginnen. Maar Aspinall herpakte zich ijzersterk, gooide de wedstrijd met 118 uit en dompelde Ahoy in diepe rouw.

Aspinall pakt door en wint Rotterdamse avond

Na de zege op Van Gerwen ging Aspinall vrolijk door met winnen. In de halve finale versloeg hij Dimitri van den Bergh met 6-4. Dat deed de The Asp met een gemiddelde van bijna 100. In de finale trof hij dé man in vorm, namelijk Gerwyn Price. Het werd een zenuwachtige finale voor de Welshman. Hij was de grote favoriet door de uitschakeling van Van Gerwen, maar dat werkte door in zijn niveau. Met een gemiddelde van 88.52 vormde hij geen bedreiging voor Aspinall die kalm bleef en de avond afsloot met een 6-4 zege.

Uitslagen

Kwartfinales:

Chris Dobey - Jonny Clayton 4-6

Michael Smith - Gerwyn Price 3-6

Dimitri van den Bergh - Peter Wright 6-3

Michael van Gerwen - Nathan Aspinall 5-6



Halve finales:

Jonny Clayton - Gerwyn Price 1-6

Dimitri van den Bergh - Nathan Aspinall 4-6



Finale:

Gerwyn Price - Nathan Aspinall 4-6

Volledig scherm Michael van Gerwen feliciteert Nathan Aspinall. © PDC

