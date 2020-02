Ashton eerste vrouw ooit met zege bij Players Championship, Aspinall sterkste

Van Gerwen

Dirk van Duijvenbode speelde een sterk toernooi en haalde de halve finale, waarin Gerwyn Price te sterk was met 7-4. De toernooiwinst ging naar Nathan Aspinall, die in de finale te sterk was voor Price met 8-3. Aspinall had in de halve eindstrijd al niets heel gelaten van Gabriel Clemens: 7-0.



Aspinall gooide in de kwartfinale tegen Peter Wright een negendarter. Het was al de derde perfecte leg van Players Championship 2 in Barnsley. Zaterdag bij Players Championship 1 werden ook twee negendarters gegooid.