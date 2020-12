‘Aubergenius’ schaamt zich voor interview na thriller: ‘Ik had een soort black-out’

Dirk van Duijvenbode was gisteravond trending topic. Niet alleen omdat hij in een zinderende partij voormalig wereldkampioen Rob Cross uitschakelde op het WK darts, maar ook vanwege het tv-interview dat hij daarna gaf.

Wat RTL-presentator Arjan van der Giessen ook probeerde, zinnige teksten kwamen er niet uit de mond van ‘Aubergenius’. ,,Hoe heb je dit voor elkaar gekregen?”, vroeg Van der Giessen. ,,Met mijn pijlen”, antwoordde Van Duijvenbode.

Een dag later - na slechts drie uurtjes slaap - kijkt hij enigszins beschaamd op het vraaggesprekje terug. ,,Nee, ik heb het niet teruggekeken en dat ga ik ook niet doen. Ik heb er heel veel reacties op gehad. Volgens mij had ik een soort black-out. Ik was té blij om daar te staan. Ik baal er wel van. Het liefst geef ik een goed interview natuurlijk.”

Vlak voor zijn laatste beurt leek Van Duijvenbode ook even door emoties overmand. Hij nam extra tijd voordat hij de beslissende pijlen ging gooien, lachte even, stapte weer terug. Om vervolgens precies te doen wat nodig was om de overwinning voor de poorten van de hel weg te slepen. ,,Cross stond klaar om het af te maken. Het was nu of nooit. Ik heb nog nooit onder zo’n extreme druk gestaan. Dat kun je ook niet trainen.”

Maar Aubergenius zorgde er het afgelopen half jaar wel voor dat de randvoorwaarden beter in orde kwamen. ,,Een goede materiaalsponsor, een mental coach, een osteopaat. Ik wilde er nog een keer vol voor gaan en wilde geen excuses hebben.” Het leverde al snel resultaat op. ,,In de laatste vier tv-toernooien heb ik drie keer de kwartfinale gehaald en een keer de finale. Ik ben dus in vorm. En Rob Cross was dat niet. Maar hij heeft wel het WK een keer gewonnen. Vooraf gaf ik mezelf 50 procent kans. En dan komt het op kleine dingen aan. En dat bleek.”

Hij heeft in het spelershotel gezelschap van zijn manager Jason Thame (die ook de manager van Michael van Gerwen is) en van goede vriend Patrick Dekker. ,,Patrick was ook mee naar het EK en dat beviel goed. Daarom heb ik hem nu ook meegenomen. Het is fijn om iemand in de buurt te hebben bij wie je je vertrouwd voelt.”

In de volgende ronde wacht voor Van Duijvenbode een ontmoeting met Adam Hunt, op papier geen onneembare horde. ,,Dat weet ik, maar hij staat hier ook niet voor niks.” Wat in ieder geval beter zal gaan is het interview na afloop. ,,Daar ga ik wel mijn best voor doen in ieder geval, haha.”

