‘Barney’ en Taylor treffen elkaar vanuit de huiskamer, maar wanneer?

Raymond van Barneveld en Phil Taylor hopen dartsfans tijdens de coronacrisis te vermaken door het nog één keer tegen elkaar op te nemen. Op afstand met een elektronisch dartsbord, alleen is dat makkelijker gezegd dan gedaan. Zo is het nog de vraag of dat de aanvankelijk afgesproken datum van volgende week woensdag haalbaar is.

Door Yorick Groeneweg



De huiskamerwedstrijd tussen dartslegendes Van Barneveld en Taylor staat nog niet vast, maar zal sowieso volgende week gespeeld worden. Op dit moment worden in Engeland daarvoor de laatste voorbereidingen getroffen.

In Den Haag hangt het elektronische bord al aan het de wand. Van Barneveld gebruikt de techniek vaker, waarbij in het bord een camera en een microfoon zitten. Zo kunnen ze de partij live op social media uitzenden. Het is daarnaast ook makkelijk om de punten bij te houden. Als de plastic punten van de pijlen uit de vakjes gaan, is de score al bekend.

Klassieker

Zo kunnen Van Barneveld en Taylor zich straks – zonder dat ze samen aan de oche staan – volledig op het sportieve richten, want het duel tussen de voormalig wereldkampioenen is een klassieker in de dartssport.

Taylor (59) stopte in 2018, Van Barneveld (52) afgelopen winter. Toch zijn beiden nooit gestopt met pijltjes gooien. Nu bij Barney de grootste druk van het moeten presteren weg is, maakt hij tijdens demonstraties weer een ontspannen indruk. Het zorgt mogelijk al voor wat spanning bij de nog altijd fanatieke Taylor. Zo gaf The Power al aan dat hij in Stoke-on-Trent eerst wil trainen op het nieuwe elektronische bord van dartsfabrikant en sponsor Target.