‘Barney’ maakt indruk op Q-school en grijpt genoeg punten voor finaleronde

Alle halvefinalisten van de Qualifying School plaatsen zich automatisch voor de finaleronde. Aan het einde van drie dagen Q-School mogen ook de darters met de meeste punten over alle dagen naar de finaleronde. Van Barneveld komt woensdag nog wel in actie in de derde speelronde van het evenement in het Duitse Niedernhausen, met de wetenschap dat hij dus al zeker is van deelname aan de finaleronde. Volgens zijn manager staat nu al vast dat Van Barneveld niet meer uit de top 43 kan vallen.

Van Barneveld won vandaag achtereenvolgens van Niko Springer, landgenoot Kristiaan de Boer, Nico Kurz en Jeffrey van Egdom. In die laatste partij gooide de vijfvoudig wereldkampioen een gemiddelde van 101.2 punten per drie pijlen. Een ronde later, in de kwartfinale, ging het echter mis voor de voormalig topdarter. Tegen Rasztovits kwam hij niet verder dan een gemiddelde van 89.4 en dus greep de Oostenrijker (92.5 gemiddeld) een ticket voor de finaleronde. Davy Proosten was de enige Nederlander die wel de halve finales haalde. Naast Van Barneveld ging ook Eimardo Van Engelen in de kwartfinales onderuit.



‘Barney’ sloot ruim een jaar geleden zijn dartscarrière af, maar hij kwam in september terug op dat besluit. Van Barneveld ging weer trainen en sloot aan bij het team van Jeffrey de Zwaan. Om te kunnen meedoen aan de grote toernooien, moet hij een PDC-tourkaart veroveren. Hij begint helemaal onderaan de dartsladder, op de Q-school. Morgen is de laatste dag, maar Van Barneveld is dus al zeker van de finaleronde. Zondag 14 februari beginnen de Q-School Finals.



Maandag waren de achtste finales dus het eindstation voor ‘Barney’. Hij won toen zijn eerste drie partijen met 6-1, 6-1 en 6-0. In de laatste partij haalde hij een gemiddelde van ruim 100 punten per beurt. De voormalige topdarter verloor in de vierde ronde met 6-5 van de Kroaat Pero Ljubic, nadat hij twee matchdarts had gemist.