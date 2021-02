Barney ondanks comeback onderuit bij terugkeer op Pro Tour

In de eersterondepartij was het de Engelse halvefinalist van het afgelopen WK, die al vroeg het voortouw nam. Hij liep uit naar 5-1 en had nog maar één leg nodig voor de overwinning, toen ‘Barney’ begon terug te vechten. Uiteindelijk sloeg Bunting bij 5-5 alsnog toe. In de beslissende leg had hij slechts twaalf pijlen nodig voor de winst, met een finish van 125 trok hij de wedstrijd naar zich toe. Van Barneveld haalde gedurende de partij een gemiddelde van ruim 94 punten per beurt.