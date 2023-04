Berry van Peer (nummer 159 van de wereld) maakt indruk met zege op toptalent Josh Rock, Price te sterk voor ‘Barney’

Euro Tour 4Berry van Peer heeft voor een daverende verrassing gezorgd bij de German Darts Grand Prix, het vierde PDC Euro Tour-toernooi van het jaar. De 26-jarige Nederlander, 159ste op de wereldranglijst, versloeg in de tweede ronde het 21-jarige toptalent Josh Rock uit Noord-Ierland, de nummer 33 van de wereld: 6-3. Ook Dirk van Duijvenbode en Danny Noppert bereikten de achtste finales in München. Raymond van Barneveld ging als enige Nederlander niet door.

Gisteren was Van Peer in de eerste ronde te sterk voor Nederlandse Amerikaan Jules van Dongen (6-1). Michael van Gerwen neemt rust en ontbreekt bij de German Darts Grand Prix. Vanavond komen Danny Noppert, Raymond van Barneveld en Jeffrey de Zwaan in actie voor een plaats bij de laatste zestien.

Van Peer plaatste tegen Rocky direct een break. De Nederlander zag zijn tegenstander na vier legs langszij komen, maar vervolgens wist Rock opnieuw zijn eigen leg niet te behouden. Bionic, zoals de bijnaam van Van Peer luidt, gaf de voorsprong niet meer weg en via dubbel acht haalde hij de zege binnen in München.



Het gemiddelde van Van Peer was ruim 94, iets minder dan een punt meer dan Rock. Ook het finishpercentage van de Nederlander was beter: 54,55 procent om 42,86 procent. In de achtste finales neemt Van Peer het morgenmiddag op tegen de Ier Keane Barry.



Van Duijvenbode langs Rydz

Van Duijvenbode stroomde vanwege zijn positie op de wereldranglijst (elfde) in de tweede ronde in. Aubergenius was in zijn eerste partij in München te sterk voor de Engelsman Callan Rydz, de nummer 24 van de wereld: 6-3.



Alleen in de eerste en laatste leg viel geen break en was het Van Duijvenbode die zijn eigen leg wist te behouden. De zeven legs daartussen waren allemaal breaks. De Nederlander noteerde een gemiddelde van ruim 95, tegenover ruim negentig van Rydz. Het finishpercentage was ook in het voordeel van Aubergenius: 37,5 procent om 23,08 procent. In de achtste finales speelt Van Duijvenbode tegen landgenoot Noppert of de Duitser Liam Maendl-Lawrance.



Noppert met hakken over de sloot

Danny Noppert heeft ook de derde ronde bereikt in München. De Nederlander was met 6-5 te sterk voor de 18-jarige Liam Meandl-Lawrance. Voor het 18-jarige Duitse talent was het een wedstrijd in zijn geboortestad, waardoor hij vanzelfsprekend het publiek achter zich had. Daarbij gooit Meandl-Lawrance relatief langzaam, wat tot gevolg had dat Noppert lastig in zijn ritme kon komen. The Freeze kwam met 4-5 achter, maar trok de laatste twee legs toch naar zich toe.

‘Barney’ kan niet stunten tegen Price

Raymond van Barneveld zorgde zaterdag tegen Brendan Dolan nog voor spektakel aan de oche in München, maar moest zondagavond zijn meerdere erkennen in Gerwyn Price. De Nederlandse vijfvoudig wereldkampioen begon de wedstrijd met een break, maar zag al snel dat Price zich herpakte. De Welshman noteerde uiteindelijk een gemiddelde van 100.02, terwijl ‘Barney’ slechts een moyenne van 83.15 gooide. Het resulteerde in een 6-2 eindstand.

Uitslagen tweede ronde

Middagsessie

Josh Rock - Berry van Peer 3-6

Dave Chisnall - Dragutin Horvat 6-4

Dirk van Duijvenbode - Callan Rydz 6-3

Rob Cross - Keane Barry 3-6

Jonny Clayton - Andrew Gilding 1-6

Joe Cullen - Ross Smith 6-5

Nathan Aspinall - Cameron Menzies 6-3

José de Sousa - Steve Beaton 6-2



Avondsessie (vanaf 19.00 uur)

Dimitri Van den Bergh - Chris Dobey 2-6

Danny Noppert - Liam Maendl-Lawrance 6-5

Michael Smith - Adam Warner 6-5

Gerwyn Price - Raymond van Barneveld 6-2

Damon Heta - Gabriel Clemens

Peter Wright - Lee Evans

Martin Schindler - Jim Williams

Luke Humphries - Jeffrey de Zwaan

Dartskalender 2023

