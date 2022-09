Bijrol voor Nederlanders bij Hungarian Darts Trophy

Jeffrey de Zwaan begint goed aan Hungarian Darts Trophy, gelukje voor Raymond van Barneveld

Jeffrey de Zwaan is goed begonnen aan de Hungarian Darts Trophy 2022. De Nederlander was met 6-2 te sterk voor de Hongaar Andras Borbely. Raymond van Barneveld zou in actie komen, maar hij krijgt een bye doordat zijn tegenstander zich heeft teruggetrokken.

