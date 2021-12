Bunting struikelt na spannende vijfsetter, Kuivenhoven wint voor het eerst op WK darts

MiddagsessieMet Stephen Bunting is het WK darts zijn tweede geplaatste speler verloren. De nummer 16 van de wereld, vorig jaar halvefinalist in Londen, haalde tegen Ross Smith zijn niveau niet en moest dat na een spannende vijfsetter bekopen met zijn toernooileven: 3-2. Maik Kuivenhoven zorgde voor Nederlands succes in de middagsessie.

Stephen Bunting struikelde bij zijn opkomst nog even en kende vervolgens ook de nodige opstartproblemen. Hij zag zijn tegenstander met de eerste vijf legs aan de haal gaan en er moest duidelijk wat bij. Gelukkig voor The Bullet lukte dit hem enigszins en miste ook Smith steeds meer pijlen op de dubbel, waardoor de drievoudig Lakeside-kampioen orde op zaken kon stellen voor een 2-1 voorsprong in sets.

Maar Smith gaf zich nog niet gewonnen. Hij forceerde met een 107-finish al vroeg de break in de vierde set, om die set met een weergaloze 10-darter even later ook daadwerkelijk binnen te halen: 2-2. In de beslissende vijfde set werd het verlengen en wat Smith toen deed was van grote klasse. Met een 167-finish deelde Smudger een tik uit aan Bunting, om het vervolgens af te maken met een checkout van 102. Zo vond Bunting al in de tweede ronde zijn Waterloo, terwijl Smith na de kerst terug naar Alexandra Palace mag komen. De enige andere geplaatste speler die tot dusver sneuvelde, was Krzysztof Ratajski.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Persoonlijke primeur Kuivenhoven

Maik Kuivenhoven had de middagsessie enige uren eerder geopend met een overwinning op de matig dartende Australiër Ky Smith: 3-1. Bij zijn tweede poging lukte het de Westlander voor het eerst om een ronde verder te komen op het WK. Zijn beloning? Een ontmoeting met James Wade in de tweede ronde, morgenavond. Tegen The Machine zal er wel nog een tandje bij moeten voor Kuivenhoven, die 88,88 gemiddeld gooide maar met name op de dubbels nog een aantal steken liet vallen.

Danny Noppert weet na vanmiddag dat zijn tegenstander uit Engeland komt en Jason Heaver heet. Hij ontdeed zich na een niet heel denderende partij, dat was het patroon van bijna de hele middagsessie, van de Australiër Gordon Mathers. Alan Soutar plaatste zich ten koste van Diogo Portela (3-2) eveneens voor de tweede ronde.

Uitslagen middagsessie

Eerste ronde (best of 5)

• Maik Kuivenhoven (Ned) - Ky Smith (Aus): 3-1

• Jason Heaver (Eng) - Gordon Mathers (Aus): 3-1

• Alan Soutar (Sch) - Diogo Portela (Bra): 3-2

Tweede ronde (best of 5)

• Stephen Bunting (Eng) - Ross Smith (Eng): 2-3

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.