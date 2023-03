Chris Dobey sloopt Michael van Gerwen in halve finale Premier League Darts

Mighty Mike was de hele wedstrijd veel beter dan Snakebite (Van Gerwen gooide een gemiddelde van 94.89 en Wright van slechts 89.06). Doordat de Nederlander zijn opponent nog een keer brak, werd het 6-1. Hierdoor bleef Van Gerwen in de race om zijn kwartet te voltooien.

Whitewash

In de halve finale was de tegenstand echter veel groter. Dobey sloopte de Groene Sloopkogel door met 6-0(!) te winnen. De eerste keer in de Premier League-historie dat Van Gerwen is gewhitewashed. Dobey brak zijn tegenstander meteen via een 114-finish en krikte daarna zijn niveau op. Hierdoor brak de Engelsman nog een keer Van Gerwen en stond het 3-0. Nadat MVG op tops miste, sloeg Dobey genadeloos toe en pakte ook de vierde leg. De Nederlander kreeg in de laatste twee legs nog kansen om terug te komen, maar die pakte hij niet en zo ging hij zonder een leg te winnen van het podium af.