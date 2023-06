Christian Kist grijpt naast finaleplek in Hildesheim, negendarter voor 23-jarige Engelsman

German Darts Grand Prix Danny Noppert sneuvelt in kwartfina­les ondanks overtuigen­de zege op Dirk van Duijvenbo­de

Voor Danny Noppert is de kwartfinale van de German Darts Grand Prix het eindstation. De Nederlander, die in de achtste finales nog overtuigend won van landgenoot Dirk van Duijvenbode, ging onderuit tegen Damon Heta: 3-6. Heta verloor in de halve finales op zijn beurt van de latere winnaar Michael Smith, die in de finale Nathan Aspinall versloeg (8-5).