Collega’s voelen de pijn van Michael van Gerwen: ‘Hij loopt achterstand op de ranglijst op’

Regerend wereldkampioen Gerwyn Price opperde gistermiddag op zijn Instagram-account dat het WK maar afgebroken moest worden, nadat behalve Vincent van der Voort en Michael van Gerwen ook Dave Chisnall vanwege een positieve coronatest het toernooi moest verlaten. Later nuanceerde hij dat. ,,Maar ik heb echt medelijden met hen. Hier speel je het hele jaar voor”, legde Price na zijn overwinning op Dirk van Duijvenbode uit. ,,En ik heb het zelf ook meegemaakt bij de Premier League. Ik weet hoe het voelt.”

Het is eigenlijk niet helemaal eerlijk, maar ik zou niet weten hoe dat op te lossen is

Quote

Gary Anderson constateerde na zijn zege op Ian White dat de coronaperikelen op het WK nog lang invloed hebben op de wereldranglijst, die op prijzengeld van de afgelopen twee jaar gebaseerd is. ,,Michael verdedigde hier een finaleplaats van twee jaar geleden. Die loopt best wat achterstand op nu. Dat is eigenlijk niet helemaal eerlijk, maar ik zou niet weten hoe dat op te lossen is.”