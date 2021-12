Coronadrama duurt voort op WK darts: ook Noppert en Chisnall testen positief

Chisnall zou woensdagmiddag zijn partij in de derde ronde tegen Luke Humphries gaan spelen. De 26-jarige Humphries gaat nu zonder te spelen door naar de achtste finales. Danny Noppert was al uitgeschakeld op het WK darts, maar een dag na zijn partij tegen Ryan Searle testte de Nederlander ook positief. Searle komt donderdag in actie in achtste finales. Wat het voor gevolgen het voor hem zal hebben, is nog onbekend. Hij doet voor aanvang van zijn partij tegen Peter Wright een zelftest.



Martijn Kleermaker is na de uitschakeling van Dirk van Duijvenbode de andere overgebleven Nederlander op het WK in Londen, waar nog wel publiek aanwezig mag zijn in het Alexandra Palace. De finale van het WK is op maandag 3 januari, maar als het aan regerend wereldkampioen Price ligt, wordt het WK darts nu uitgesteld, zo laat hij weten op Instagram.