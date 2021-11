Cultheld Paul Lim (67) verovert voor 26ste keer ticket voor WK darts

Lim schreef in 1990 geschiedenis door voor de eerste keer ooit een negendarter te gooien op het BDO-WK. In 2018, toen bij het PDC WK, miste hij nog op de dubbel twaalf. Lim was de laatste jaren vrijwel steevast van de partij. Afgelopen editie overleefde hij de eerste ronde, maar was de Belg Dimitri van den Bergh in ronde twee met 0-3 in sets te sterk.