Danny Noppert is Dimitri Van den Bergh de baas in Oostenrijk, Wesley Plaisier onderuit

Video Gary Anderson heerst, Michael van Gerwen ziet zegereeks eindigen: ‘Ik viel een beetje in slaap’

Michael van Gerwen staat na twee gewonnen speeldagen in de Premier League Darts weer met beide benen op de grond. De Brabander verloor in de Motorpoint Arena in Nottingham in de eerste ronde met 6-4 van Gerwyn Price, die vorige week nog verstek moest laten gaan wegens een handblessure. Gary Anderson bleek de beste van de dag.

18 maart