Danny Noppert verrast door landgenoot Gian van Veen bij European Darts Grand Prix, ook Dirk van Duijvenbode direct onderuit

Dirk van Duijvenbo­de zit in cyclus van 138 dagen zonder vrije dag: ‘Sommige spelers klagen, maar dan blijf je toch thuis?’

Drie Players Championship-titels pakken: dát was het doel van Dirk van Duijvenbode voor dit jaar. Het is pas halverwege april en die doelstelling is al behaald. Aubergenius won gisteren de tiende Players Championship, maar is logischerwijs niet van plan het rustiger aan te gaan doen. ,,Ik wil er meer.”