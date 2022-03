Danny Noppert walst over Dirk van Duijvenbode heen in achtste finales UK Open

Video's Michael van Gerwen incasseert ‘briljante negendar­ter’ van Gerwyn Price en moet zelf op zoek naar meer

Michael van Gerwen kreeg in de halve finales van speelavond drie in de Premier League of Darts te maken met een ontketende Gerwyn Price. The Iceman, nummer één van de wereld, gooide in Belfast een negendarter en klopte Mighty Mike in een hoogstaande partij met 6-5 in legs.

18 februari