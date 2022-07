Danny Noppert wint Nederlands onderonsje op World Matchplay en is door naar halve finales

Vorige maand speelden ze nog in teamverband tijdens de World Cup of Darts, vanavond stonden ze lijnrecht tegenover elkaar op de World Matchplay. Op het spel: een plek in de halve finales van het prestigieuze zomertoernooi. Dat uitgetekend Van Duijvenbode en Noppert in de kwartfinale stonden, was geen verrassing gezien hun optredens de recente weken. Allebei schreven ze een Players Championship op hun naam. Op weg naar de kwartfinales rekenden Van Duijvenbode (Ryan Searle, Michael Smith) en Noppert (Brendan Dolan, Daryl Gurney) ook al af met niet de minste spelers.

Het begin van de wedstrijd was voor Noppert. Via dubbel tien plaatste hij al snel de break en moest Van Duijvenbode in de achtervolging. Met een achterstand van 1-4 ging de Westlander de eerste pauze in, vooral omdat hij op de dubbels verre van scherp was: 1 uit 13. Daarna begon het beter te lopen. Scorend was Van Duijvenbode de betere partij en ook zijn dubbels liepen beter. Bij Noppert daarentegen begon ging het allemaal wat stroever.



Maar dat het in de dartssport raar kan lopen, bewees de zeventiende leg wel. Noppert zette zichzelf met hangen en wurgen op een 150-finish met Van Duijvenbode op 64. Op het moment dat het totaal niet lukte bij de Fries, gooide hij plots wel 150 uit en deelde daarmee Van Duijvenbode een tikje uit.

Van Duijvenbode maakte de opgelopen achterstand nooit meer goed en verloor uiteindelijk met 11-16 van Noppert, die via bullseye de winst pakte. In de halve finales treft de Fries de winnaar van de partij tussen Gerwyn Price en José De Sousa van later op de avond.



Donderdagavond bereikte Michael van Gerwen al de halve finales na een 16-14 overwinning op Nathan Aspinall. Hij neemt het op tegen Dimitri Van den Bergh. Van Gerwen is de enige Nederlandse darter die het World Matchplay wist te winnen. Hij deed dat in 2015 en in 2016.

