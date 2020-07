Darters leven in bubbel bij herstart: ‘Maar het enige verschil is dat je geen handjes schudt’

Een avondje darts is voor velen een geliefd uitje. Voorlopig zit dat er alleen nog niet in. Toch is het voor de profs al heel wat dat er weer een echt toernooi is om aan mee te doen. Het organiseren heeft wat voeten in de aarde, zo bewees de start van gisteren. Die was een uur later dan gepland, omdat nog niet alle 128 darters negatief op corona getest waren.