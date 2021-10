Dartfeest in Amsterdam barst los na knappe eerste Nederlandse overwinning

UpdateDe wereldtoppers binnen het darts zijn dit weekeinde neergestreken in Amsterdam voor de World Series of Darts Finals. Voor een volle vloer komen vanavond zes Nederlanders in actie.

Het was al snel feest in AFAS Live. Voor een kolkende zaal versloeg hij de Westlander John Henderson (6-2). De 33-jarige Nederlander kwam snel een break voor en liet met knappe finishes zijn tegenstander niet meer in de buurt komen.

De Nederlandse darters krijgen voor het eerst sinds 2019 weer steun van eigen publiek. ,,Ik werd vanochtend al wakker met spanning in m’n buik. Al mijn familie en vrienden zijn aanwezig,” vertelt een opgeluchte Kuivenhoven, die gemiddeld 88,19 gooide. ,,Als ik hem dan afsluit met 146 uitgooien is het helemaal fantastisch. Ik was scorend niet erg goed, maar raakte al mijn dubbels. Dat geeft elke keer echt een heerlijk gevoel.”

In de volgende ronde neemt hij het op tegen Michael van Gerwen, waarvan hij in 2020 twee keer wist te winnen. ,,Tja, dat is een andere druk, ik denk minder dan ik nu voel", legt hij uit. ,,Wie weet wat er gebeurt als ik mijn gemiddelde omhoog krijg en op dezelfde manier mijn dubbel gooi.”

Voor aanwezige Belgische fans was het al snel feest; Kim Huybrechts versloeg in de eerste partij van de avond Michael Smith. De sfeer zit er gelukkig goed in. De naam Vincent van der Voort galmt al vanaf de eerste partij door de zaal, maar daar zullen de fans nog even op moeten wachten. Zijn partij, een kraker tegen Nathan Aspinall, zal rond 22.00 uur vanavond starten.

Programma en uitslagen: • Kim Huybrechts - Michael Smith 6-3

• Krzysztof Ratajski - Gabriel Clemens 6-3

• Maik Kuivenhoven - John Henderson 6-2

• James Wade - Mervyn King 0-6

• Niels Zonneveld - Dave Chisnall

• Jeffrey de Zwaan - Dirk van Duijvenbode

• Nathan Aspinall - Vincent van der Voort

• José de Sousa - Danny Noppert

De tweede ronde wordt morgenavond om 19:00 gespeeld.

