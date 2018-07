Darts-podcast: 'MVG is ook maar een mens'

Van Gerwen gooit 9-darter voordat hij verre reizen gaat maken

30 juni Het was vijf jaar en een dag geleden dat Ross Smith een 9-darter gooide tijdens een toernooi in de European Tour, tot Michael van Gerwen vanavond een perfecte leg ten uitvoer bracht in Hamburg. Dat gebeurde in zijn partij tegen qualifier Ryan Joyce, die hij met 6-2 won.