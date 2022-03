De coronaperiode heeft ‘trekpop’ Van Gerwen pijn gedaan, maar ook wat opgeleverd

Een paar weken geleden stond Michael van Gerwen plots op de vijfde plaats van de wereldranglijst. Een vrije val bleek het niet te zijn, want een paar overwinningen later staat hij al weer ‘gewoon’ derde. Waar hij een paar jaar geleden alleen kon leven met een plekje op de top van de apenrots, kan hij nu goed relativeren. ,,Ik moet niet te streng voor mezelf zijn. Ik ben vooral gezakt op de wereldranglijst omdat ik corona had tijdens het WK - terwijl ik goed in vorm was - en omdat er vanwege het virus een paar Euro Tour-toernooien geschrapt werden waarbij ik 2,5 ton prijzengeld en dus punten te verdedigen had. Dat is overmacht en het is logisch dat ik daardoor wat achterop ben geraakt bij Gerwyn Price en Peter Wright.”

Hij ontkent niet dat hij ook zonder de coronaperikelen al wat haperde. ,,Natuurlijk weet ik ook dat ik een periode achter de rug heb waarin ik minder prijzen heb gepakt. Wat mijn remedie is? Weinig overslaan, veel gooien om weer in een flow te komen. En daarbij helpt het enorm dat er weer publiek is. Daar ben ik gevoelig voor.”

Volledig scherm Michael van Gerwen. © Michael Cooper

De coronaperiode leverde hem ook iets op. ,,Tijdens die eerste maanden, waarin er helemaal niks doorging, besefte ik dat ik het hele circus miste, de adrenaline. Dat ik het nog steeds hartstikke leuk vind. Dat ik dit nog een hele tijd wil blijven doen. Ook al leef ik dan in een rollercoaster en ben ik vaak net een trekpop; iedereen wil wat van je. Daar heb ik wel een balans in leren te vinden. En dat was nodig. Want ik ben iemand die het anderen naar de zin wil maken. En dan loop je het risico dat je daar veel energie aan verspilt die je eigenlijk nodig hebt voor het darts. Er komen natuurlijk wat vrienden naar Ahoy, maar ik laat dat allemaal door mijn manager regelen. Vroeger ging ik daar zelf mee bezig, maar dat moet ik niet willen.”

Hij kijkt enorm uit naar de Premier League-avond in Rotterdam. ,,Of me dat extra druk geeft omdat het in Nederland is? Ja, honderd procent. Ook dat heeft te maken met het feit dat ik niemand wil teleurstellen. Veel van die mensen komen om mij aan te moedigen, dan wil ik ze ook belonen. En bij de laatste keer hier, drie jaar geleden, was Raymond van Barneveld er ook nog bij. Nu ben ik de enige Nederlander. Dat is jammer voor het publiek natuurlijk.”

De top is breder geworden, erkent Van Gerwen, maar hij is het niet eens met de stelling dat er tien darters zijn die majors kunnen winnen. ,,Ja, de afgelopen anderhalf jaar hebben veel verschillende jongens grote toernooien gewonnen. Maar nu er weer publiek bij is, zal dat veranderen, let maar op. Dan komt er extra druk bij kijken en daar is niet iedereen tegen bestand. In mijn ogen blijven dan vijf à zes jongens over die de grote prijzen verdelen. En dan komt het aan op pieken op de goede momenten. Mijn doel dit jaar is om weer constanter te worden. Een stevige basis te vormen van waaruit die piekmomenten dan vanzelf komen, daar ben ik van overtuigd.”

Van Gerwen merkt dat zijn overwinningen de laatste maand - hij won ook het German Darts Championship er voor hebben gezorgd dat zijn concurrenten hem toch weer iets anders benaderen. ,,En dat is alleen maar goed. Ik voel meer vertrouwen, dat straal ik uit en dat voelen zij. Prima.”