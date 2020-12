De Grote WK-gids: prijzengeld, topfavorieten en een recordaantal nationaliteiten

Alles wat je moet wetenIn het Alexandra Palace in Londen begint morgen de 28ste editie van het WK darts bij de profbond PDC. Herpakt Might Mike van Gerwen zich na zijn verloren finale van vorig jaar? Welke Nederlanders doen nog meer mee? Hoeveel nationaliteiten zijn er eigenlijk op het WK? Wie is er favoriet bij de bookies en wat zijn de hoogste dartsgemiddelden uit de geschiedenis. Lees het allemaal in onze grote WK-gids.

Allereerst: Zijn er wel of geen fans welkom bij het WK?

Welke darters doen er mee?

Er doen net als vorig jaar 96 darters mee, onder wie de Schotse titelhouder Peter Wright. Elf Nederlanders wisten zich te plaatsen. ‘Vaste bezoekers’ Jelle Klaasen en Benito van de Pas lukte dat dit keer niet. De elf landgenoten die acte de presence geven in Londen: Michael van Gerwen, Jeffrey de Zwaan, Jermaine Wattimena, Danny Noppert en Vincent van der Voort behoren tot de geplaatste spelers en mogen de eerste ronde overslaan. De andere zes moeten dan al wel aantreden. Dat zijn: Dirk van Duijvenbode, Ron Meulenkamp, Niels Zonneveld, Martijn Kleermaker, Maik Kuivenhoven, Derk Telnekes. Voor de laatste drie wordt het hun debuut op het WK van de PDC. Van Duijvenbode maakt na vijf jaar afwezigheid zijn rentree.

Poll Wie wordt wereldkampioen darts? Michael van Gerwen

Peter Wright

Gerwyn Price

Michael Smith

Rob Cross

Nathan Aspinall

Dimitri van den Bergh

Glenn Durrant

Wie wordt wereldkampioen darts? Michael van Gerwen (44%)

Peter Wright (10%)

Gerwyn Price (18%)

Michael Smith (3%)

Rob Cross (1%)

Nathan Aspinall (6%)

Dimitri van den Bergh (5%)

Glenn Durrant (5%)

Een ander (9%)

Wat is het Format?

Eerste en tweede ronde: Best of 5 sets

Derde en vierde ronde: Best of 7 sets

Kwartfinales: Best of 9 sets

Halve finales: Best of 11 sets

Finale: Best of 13 sets

Tot wanneer duurt het WK?

Het toernooi begint vanavond met een avondsessie om zeven uur en eindigt op zondag 3 januari. Bijna elke dag begint met een middagsessie, deze begint vanaf een uur ‘s middags. Elke sessie heeft minimaal drie en maximaal vijf partijen. Op 24, 25 en 26 december is er een pauze. Op 27 december gaat de derde ronde van start. De halve finales beginnen op twee januari, de finale is zondag 3 januari om half 9.

Volledig scherm Dirk van Duijvenbode maakt na vijf jaar zijn rentree. © LAWRENCE LUSTIG

Hoeveel nationaliteiten lopen er rond op het WK?

Op het WK spelen darters uit maar liefst 29 landen mee en dat is een record! In 2020 en 2019 werd het record al met 28 verbroken. Nederland levert elf spelers af en staat daarmee op de tweede plek. Engeland heeft de meeste spelers (35), Zweden, Singapore, Rusland, Nieuw-Zeeland, India, Tsjechië en Kroatië het minst (1).

Doen er ook weer vrouwen mee?

Zeker! Sinds de editie van 2019 zijn vrouwen ook welkom op de PDC. Lisa Ashton en Anastasia Dobromyslova waren de eerste vrouwlijke darters op het WK, maar kwamen niet verder dan de eerste ronde. Vorig jaar imponeerde Fallon Sherrock en versloeg Ted Evetts en Mensur Suljovic. Ze werd pas in de derde ronde uitgeschakeld door Chris Dobey.

Het lukte Sherrock niet om zich dit jaar te kwalificeren. Deta Hedman en Lisa Ashton kwalificeerden zich via de Women’s Series voor het WK van dit jaar en zijn de enige twee vrouwen van de 96 deelnemers.

Volledig scherm Fallon Sherrock werd vorig jaar pas in de derde ronde uitgeschakeld door Chris Dobey. © BSR Agency

Wat is het prijzengeld?

Bij de PDC wordt er 2.500.000 Britse Ponden (2,74 miljoen euro) verdeeld over de volgende ronden:

Eerste ronde: £7.500 (€8.220)

Tweede ronde: £15.000 (€16.440)

Derde ronde: £25.000 (€27.400)

Vierde Ronde: £35.000 (€38.360)

Kwartfinale: £50.000 (€54.800)

Halve Finale: £100.000 (€109.600)

Verliezend finalist: £200.000 (€219.200)

Finale: £500.000 (€548.000)

Kan Van Gerwen zijn eerste plek op de wereldranglijst verliezen bij dit WK?

Ja! Sinds 1 januari 2014 staat Michael van Gerwen op de eerste plaats op de Order of Merit, de wereldranglijst die wordt bepaald op basis van de prijzengelden die darters de laatste twee jaar hebben behaald. De 500.000 Engelse pond die Mighty Mike twee jaar geleden met zijn wereldtitel verdiende, komen te vervallen en worden vervangen door het bedrag dat hij nu bij elkaar gooit. Peter Wright, de nummer 2 op de huidige wereldranglijst, vloog er twee jaar geleden in de tweede ronde uit op het WK, waardoor er bij hem slechts 15.000 pond verloren gaat. Dat betekent dat Van Gerwen beter moet presteren dat Wright op het komende WK om de wereldranglijst aan te blijven voeren! Ook Gerwyn Price zou na het WK bovenaan kunnen staan op de Order of Merit, maar dan moet hij wel wereldkampioen worden én dan moeten zowel Wright als Van Gerwen niet verder komen dan de tweede ronde.

De huidige top-3 op de Order of Merit:

1. Michael van Gerwen: 1.494.750 pond

2. Peter Wright 1.011.00 pond

3. Gerwyn Price: 832.500 pond.

Volledig scherm Gerwyn Price (l) en Michael van Gerwen. © BSR Agency

Hoeveel negendarters zijn er op een WK gegooid?

Het is voor darters het ultieme: een leg met negen pijlen uitgooien. Sneller kan niet. Op het WK van de PDC lukte het negen keer. Vorig jaar werden er nul gegooid, maar wel vijf 10-darters. Raymond van Barneveld was de eerste die in een WK-duel een negendarter gooide.

Dat lukte hem in 2009 in het duel met Jelle Klaasen. Barney gooide eerst twee keer 180 om het vervolgens via triple 20, triple 19 en dubbel 12 af te maken. Het jaar er na lukte hem dit opnieuw, Brendan Dolan was toen de tegenstander.

Top-5 hoogste gemiddelde ooit tijdens een WK-duel

114.05 Michael van Gerwen (Halve finale 2017, 6-2 tegen Raymond van Barneveld)

111.21 Phil Taylor (Tweede ronde 2002, 6-1 tegen Shayne Burgess)

110.94 Phil Taylor (Finale 2009, 7-1 tegen Raymond van Barneveld)

109.34 Raymond van Barneveld (Halve finale 2017, 2-6 tegen Michael van Gerwen)

109.23 Michael van Gerwen (Tweede ronde 2016, 4-0 tegen Darren Webster)

Het hoogste driepijlsgemiddelde dat is gegooid tijdens een tv-partij staat op naam van Peter Wright tijdens de Players Championship 29 tegen Krzysztof Ratajski (2019). Hij jaagde het record van Michael van Gerwen met 123.40 (2016) daarmee uit de geschiedenisboeken.

Dit zijn de finale uitslagen van de afgelopen vijftien jaar

2006: Phil Taylor - Peter Manley 7-0

2007: Raymond van Barneveld - Phil Taylor 7-6

2008: John Part - Kirk Shepherd 7-2

2009: Phil Taylor - Raymond van Barneveld 7-1

2010: Phil Taylor - Simon Whitlock 7-3

2011: Adrian Lewis - Gary Anderson 7-5

2012: Adrian Lewis - Andy Hamilton 7-3

2013: Phil Taylor - Michael van Gerwen 7-4

2014: Michael van Gerwen - Peter Wright 7-4

2015: Gary Anderson - Phil Taylor 7-6

2016: Gary Anderson - Adrian Lewis 7-5

2017: Michael van Gerwen - Gary Anderson 7-3

2018: Rob Cross - Phil Taylor 7-2

2019: Michael van Gerwen - Michael Smith 7-3

2020: Peter Wright - Michael van Gerwen 7-3

De snelste BDO-finale ooit was die van Ted Hankey tegen Ronnie Baxter in 2000. Na 46 minuten was het 6-0 voor ‘The Count’ (Hankey).

Volledig scherm Michael van Gerwen feliciteert Peter Wright na de WK-finale van vorig jaar (7-3). © LAWRENCE LUSTIG

Deze darters hebben de meeste PDC-WK-titels

Phil Taylor: 14

MICHAEL VAN GERWEN: 3

John Part: 2

Adrian Lewis: 2

Gary Anderson: 2

RAYMOND VAN BARNEVELD: 1

Rob Cross: 1

Dennis Priestly: 1

Peter Wright: 1

Phil Taylor heeft de langste reeks overwinningen op rij tijdens een WK: 44, tussen 1995 en 2003 op het kampioenschap van de PDC won Taylor acht keer het WK.

Wie zijn de jongste en oudste deelnemers ooit?

Mitchell Clegg is de jongste speler die ooit heeft deelgenomen aan het toernooi. De Australiër was slechts 16 jaar en 37 dagen oud toen hij Raymond van Barneveld ontmoette in de eerste ronde in 2006/2007 (0-3 verlies). Michael van Gerwen was eerder de derde jongste speler. Mighty Mike was 18 jaar en 237 dagen oud toen hij met 3-2 van Phil Taylor in de eerste ronde van het WK van 2007/2008.

De oudste speler ooit op een PDC-WK was de Noord-Ier John Magowan. In 2009 was hij 67 jaar en 232 dagen oud.

Links of rechtshandige winnaars?

Voorheen werd het WK Darts georganiseerd door de BDO. Sinds 1994 is PDC de organisator en in geen van deze edities won een linkshandige darter. Bij de BDO wonnen er slechts twee linkshandigen een WK: Les Wallace en Mark Webster. Op een PDC-WK bereikten linkshandigen Webster en James Wade slechts de halve finale.

Volledig scherm James Wade (rechts) is een van de linkshandige die de halve finale op het WK bereikte (2012). © Getty Images