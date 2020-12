De Zwaan blaast vroege aftocht in Alexandra Palace: ‘Ik was niet constant genoeg’

De vorige WK-editie baarde De Zwaan opzien door de vierde ronde te bereiken, waarin Peter Wright uiteindelijk met 4-3 te sterk was. Toen speelde hij voor een bomvol ‘Ally Pally’, maar dit jaar is alles anders. ,,Het is wat het is", zei de speler uit Leidschendam voor de wedstrijd. ,,Ik vind het heel jammer, maar ik denk dat elke speler het jammer vindt.”



Het was een mooie wedstrijd geweest om als toeschouwer bij te wonen, want de 180'ers vlogen om de oren en het tempo was verschroeiend. Searle had precies één mindere leg nodig om op stoom te geraken en sindsdien stond er geen maat op de Engelsman, die vooral op de dubbels een stuk trefzekerder was dan De Zwaan. De manier waarop hij de tweede set naar zich toe trok - Searle gooide 130 uit - voelde voor De Zwaan als een tik op de kin.



In de derde set liep Searle al snel uit, maar deed De Zwaan gesteund door twee maximale score's iets terug in de derde leg. Een leg later was de wedstrijd echter alsnog gespeeld: Searle won met 3-0 in sets. ,,Hij liet mij ook niet in de wedstrijd", reageerde De Zwaan na afloop bij RTL7. ,Ik gooide goed, maar ik miste teveel dubbels, dat is funest. Ik heb op een WK nog nooit een slechte tegenstander gehad. Ik was net niet constant genoeg. Je loopt elke keer achter de feiten aan en natuurlijk gooi je veel 180'ers, maar als je de dubbels niet raakt win je niet. Ik was niet slecht, maar hij was gewoon een beetje beter.”