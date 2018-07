De Zwaan is het haasje tegen Anderson op World Matchplay

Podcast Stompé: De Zwaan heeft wel degelijk kansen tegen Chisnall

26 juli Tijdens de World Matchplay maken Co Stompé en Vincent Gerhardt elke dag een Totally Darts-podcast. In deze aflevering praten ze over de laatste duels in ronde 2 waarin o.a. Darren Webster stuntte met een overwinning op de wereldkampioen Rob Cross. En vanavond speelt Jeffrey de Zwaan zijn kwartfinale! Hoe zijn zijn kansen?