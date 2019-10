De Zwaan kent geen problemen met Beaton

European Darts Matchplay Joe Cullen verrast Michael van Gerwen in finale

8 september Michael van Gerwen is er niet in geslaagd het European Darts Matchplay te winnen. De Brabantse wereldkampioen ging zondagavond in de finale in het Duitse Mannheim verrassend onderuit tegen Joe Cullen: 5-8. Het was de eerste zege in de Euro Tour voor de Engelsman.