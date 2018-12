De Zwaan: Nu drie weken huilend op de bank

Door Yorick Groeneweg



Traditiegetrouw komt de wereldkampioen darts op de eerste avond van de nieuwe titelstrijd in actie. De loting had Jeffrey de Zwaan aan de Engelsman gekoppeld. ,,Het was een heel goede avond”, blikt De Zwaan terug. ,,Jammer dat ik verlies, maar ik heb onwijs goed staan gooien. 3-1 verliezen met zo’n gemiddelde (106,09, red.), dat is een te harde uitslag. Het is jammer.”



De Zwaan kwam tegenover Cross te staan, omdat hij de openingswedstrijd in Alexandra Palace overtuigend won van de Indiër Nitin Kumar. ,,De eerste partij was eigenlijk net zo lekker. 3-0, een goede uitslag en ik speelde lekker. De tweede speelde ik onwijs top, ik stond alleen tegenover Rob Cross. Die was iets beter. Hij gaf me gewoon de kans niet.”



Dat was eerlijk gezegd niet wat De Zwaan verwacht had van Voltage, wiens kracht in het afgelopen jaar wat lijkt te zijn afgezwakt. ,,Ik dacht ook echt: gooit-ie weer net tegen mij zo. Het is de regerend wereldkampioen, natuurlijk. Hij kan echt wel een pijltje gooien. Ik had alleen niet verwacht dat ik zou verliezen toen ik zag hoe ik stond te gooien.”



Toch was de uitschakeling een feit. The Black Cobra had al wel een idee hoe zich dat zou laten voelen. ,,De komende drie weken zit ik huilend op de bank, denk ik. Nee, ben je gek. Natuurlijk ben ik niet blij met de nederlaag, maar ik heb wel goed gespeeld en er ook echt alles aan gedaan. Als ik iemand anders had getroffen dan was ik een ronde verder geweest.”



Het WK Darts wordt van 13 december tot en met 1 januari live uitgezonden door RTL7. De samenvattingen en reacties zijn te zien op AD.nl.