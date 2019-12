De Zwaan overleeft matchdart en schakelt ‘beul van Barney' uit

De Zwaan had zijn handen vol aan zijn stugge opponent. Ondanks een elfdarter van de Nederlander, trok Young de eerste set dan ook met 3-1 naar zich toe. De Zwaan drukte het gas in de tweede set wat dieper in, gooide opnieuw een elfdarter, en kwam langszij.

Maar daarna was het weer de Amerikaan die het beste van het spel liet zien. Young kwam op 2-1 in sets, en kreeg op die stand zelfs een kans om de wedstrijd uit te gooien en zo de tweede Nederlander op rij te elimineren. De dubbel acht ging echter mis, waarna De Zwaan het heft weer in handen nam. In de vijfde en beslissende set was het verzet van Young gebroken.

Het bereiken van de derde ronde is de beste WK-prestatie ooit van De Zwaan. Hij gaat het daarin maandag opnemen tegen de winnaar van de tweederondepartij tussen landgenoot Vincent van der Voort en Engelsman Dave Chisnall.

Sensatie

Eerder op de avond werd het Alexandra Palace in Londen opgeschud door een enorme sensatie. De Engelse Fallon Sherrock slaagde er namelijk als eerste vrouw in om een wedstrijd op een WK te winnen. Zij was in de eerste ronde haar landgenoot Ted Evetts met 3-2 de baas. Fallon gaat het in de tweede ronde opnemen tegen Oostenrijker Mensur Suljovic.

De andere eersterondepartijen werden gewonnen door Ritchie Edhouse uit Engeland en Damon Heta uit Australië. Zij treffen in de tweede ronde respectievelijk James Wade en Glen Durrant.

Eerste ronde (best of 5)

• Ritchie Edhouse (Eng) - Boris Koltsov (Rus) 3-1

• Jose De Sousa (Por) - Damon Heta (Aus) 0-3

• Ted Evetts (Eng) - Fallon Sherrock (Eng) 2-3