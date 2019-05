De Zwaan schrijft voor tweede keer PDC-toernooi op zijn naam

Premier league darts Jarige Van Gerwen komt goed weg na hoogstaan­de partij tegen Wade

25 april Michael van Gerwen heeft zijn dertigste verjaardag geen kleur kunnen geven met een overwinning in de Premier League. In Birmingham hielden Wade en de drievoudig verdedigend kampioen elkaar in een hoogstaande partij in evenwicht: 7-7. Mighty Mike staat wel nog altijd bovenaan in de rangschikking.