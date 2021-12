Debutant Borland (25) schrijft geschiedenis met negendarter op WK darts

Borland is de mondiale nummer 65. ,,Dit is ongelofelijk, al helemaal op dit podium”, zei hij bij RTL7 na zijn historische prestatie. ,,Ik ben over the moon . Ik zei tegen mezelf dat ik gewoon goed moest blijven scoren. Hier kon ik niet van dromen, ik wilde gewoon de wedstrijd winnen. Bradley is een goede vriend, maar ik ben heel blij dat ik heb gewonnen en door ben.”

Het is de elfde negendarter in de geschiedenis van het PDC WK. Raymond van Barneveld was in 2009 de eerste die de perfecte leg gooide op het hoogste podium. Van Barneveld deed het in 2010 nog een keer en Michael van Gerwen produceerde in 2013 een negendarter in de halve finales. In die partij tegen James Wade gooide ‘Mighty Mike’ zelfs zeventien perfecte pijlen op rij.