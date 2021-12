Debutant Martijn Kleermaker via Griek naar tweede ronde WK darts

Michael van Gerwen emotioneel na vele gemiste dubbels op WK darts: ‘Ik doe mezelf soms pijn’

Michael van Gerwen is zijn jacht op een vierde wereldtitel goed begonnen. ‘Mighty Mike’ won in de tweede ronde met 3-1 in sets van de Engelsman Chas Barstow. Van Gerwen verloor de eerste set in het Alexandra Palace in Londen na vele gemiste dubbels, maar kwam daarna op gang. Na afloop was hij emotioneel.

6:43