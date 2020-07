Debutant vernedert titelverdediger Cross bij World Matchplay, De Zwaan naar huis

De ongeplaatste De Zwaan begon de wedstrijd nog met het pakken van zijn eigen leg, maar direct daarna nam Durrant de controle over. De drievoudig Lakeside-kampioen ging al gauw door de grens van de 100 punten gemiddeld heen en zakte niet meer in. Bij de eerste onderbreking was de stand 4-1 en even later bij de tweede pauze 7-3. ‘Duzza’ miste al met al ook nog de nodige dubbels, maar daar kon de 24-jarige darter uit Rijswijk niet meer van profiteren. Via bullseye bepaalde de Engelsman, die de Premier League aanvoerde voordat deze vanwege het coronavirus werd gestopt, de eindstand op 10-3.



Door de nederlaag zal De Zwaan de nodige plekken moeten inleveren op de wereldranglijst, twee jaar geleden stond hij immers nog in de halve finale van het prestigieuze major. Na de eerdere verliespartij van Jermaine Wattimena zitten er nu nog twee Nederlanders in het toernooi, dat vanwege de coronacrisis niet in de iconische Empress Ballroom in Blackpool wordt gespeeld maar in een lege hal in Milton Keynes. De als eerste geplaatste Michael van Gerwen won gisteren zijn eersterondepartij van Brendan Dolan, Vincent van der Voort gaat morgen datzelfde proberen te doen tegen Dave Chisnall.