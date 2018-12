Dekker buigt voor King na thriller: ‘Het zat niet mee’

De 28-jarige Dekker, in de eerste ronde nog wel te sterk voor Lisa Ashton, bleef in de eerste twee sets ver verwijderd van zijn normale niveau. ‘Doubledekker’ stond er in de derde set wel toen hij in de beslissende leg onder grote druk met twee pijlen een score van 100 uitgooide.



,,Het zat niet mee vandaag en ik gooide ook niet goed genoeg. Helaas”, keek Jan Dekker teleurgesteld terug. Er gebeurde van alles op het podium. Zo kon ‘Double Dekker’ de scores niet goed zien en scheurde hij zelfs uit zijn broek. ,,Dat ding kostte me een paar honderd euro. Ik stond daar ook tegen mezelf te vechten.”

Quote Ik dacht: kom op Jantje, nog even gas geven Jan Dekker

Toch kwam Dekker tegen King terug van 2-0 achterstand in sets. ,,Op dat moment gingen de alarmbellen wel af. Ik dacht: kom op Jantje, nog even gas geven het kan nog steeds. Ik kwam ook nog helemaal terug. Dat was fantastisch. Ik stond de laatste set ook nog 2-1 voor, maar toen was hij weer heel goed. Het zat er niet in.”

De 52-jarige King verzuimde in de vierde set tot zes keer toe de wedstrijd uit te gooien. Dekker profiteerde en sleepte er een beslissende set uit. Helaas voor de in Emmen geboren darter wist King zich alsnog te herstellen. Hij gooide zijn achtste pijl voor de wedstrijd wel raak en verzekerde zich zo van een duel in de derde ronde met de Noord-Ier Brendan Dolan.



Jermaine Wattimena plaatste zich vanmiddag wel voor de derde ronde. De Nederlandse nummer 29 van de wereld had geen moeite met Engelsman Michael Barnard: 3-0. De Schotse titelkandidaat Gary Anderson is de volgende tegenstander van de dertigjarige Wattimena.

