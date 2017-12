Dekker na stunt: 'Dinsdag gewoon weer competitie'

Door Pim Bijl



Het zal niet vaak voorkomen dat een deelnemer aan het WK ondertussen gewoon in de competitie blijft spelen, maar Dekker heeft er juist zin in. Zijn teamgenoten bij de Nitro Darts Sneek kunnen op hem rekenen. ,,Ik blijf een normale jongen. Dinsdag sta ik gewoon weer de competitie van de Friese Darts Bond te spelen. Weet je wat het is? Voor mij is het belangrijk om lol te hebben. Dan presteer ik het best.''

In de eerste set tegen zijn landgenoot had hij niet zo naar zijn zin. ,,Klaasen speelde zo sterk, zo goed. Mijn hartslag was te hoog, dat is niet vreemd denk ik hier in zo’n volle zaal. Maar daarna vocht ik mij terug en kreeg ik het plezier terug. Dat plezier heb ik nodig.''

Vorig jaar miste hij het WK, maar dit jaar is de 27-jarige man uit Emmen op stoom geraakt. Met het uitschakelen van Klaasen, wereldkampioen bij de BDO in 2006 en bij de PDC vorig jaar nog halve finalist, verzekerde hij zich van 18.500 pond, zijn hoogste cheque ooit. ,,En ik heb denk ik aan heel veel mensen laten zien wat ik kan. Mensen oordelen snel. Na de eerste set zullen ze ook wel hebben gedacht: ‘Dekkertje kan niet darten’. Gelukkig ben ik blijven vechten.''

In de tweede ronde wacht de Belg Dimitri van den Bergh. ,,Een hele goede speler, dat zagen we in zijn eerste ronde. Maar hij is nu ook gewoon naar huis en net als mij nog jong. De tweede ronde kan weer alles anders zijn. Ik weet dat ik iedereen pijn kan doen op een goede dag.''

Volledig scherm Jelle Klaasen baalt. © Lawrnce Lustig/PDC